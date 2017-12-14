Путин на пресс-конференции может сказать, как будет выдвигаться на выборах

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ на вопрос, как будет выдвигаться Владимир Путин на предстоящих выборах, может быть озвучен на большой пресс-конференции главы государства в четверг.

По словам Пескова, о том, как будет выдвигаться Путин: от партии или самостоятельно — поступает много вопросов.

"Мы говорим, что президент не обозначил своего решения, и поэтому будем ждать. Думаю, что будем ждать именно пресс-конференции. Она наверняка внесет ясность во многие темы", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Песков заявил, что нынешняя пресс-конференция президента РФ Владимира Путина превосходит по интересу со стороны журналистов пресс-конференцию 2012 года, когда он был избран после премьерства главой государства.

"Сейчас, когда уже идет к завершению нынешний президентский срок и когда мы знаем, что Путин будет баллотироваться, будет много вопросов об электоральном процессе и о выборах в целом. И различных вопросов, связанных с внутренней политикой", — добавил Песков.