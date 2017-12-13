Кадыров пригласил Володина приехать в Чечню

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсудил с ним вопросы развития региона и пригласил посетить республику, об этом он написал в Instagram.

Кадыров отметил, что Володин постоянно интересуется политической, экономической, социальной жизнью Чечни и оказывает действенную поддержку в решении злободневных задач.

"Сегодня в Госдуме у нас состоялась полезная и плодотворная встреча, в ходе которой обсудили целый ряд вопросов… Я пригласил Вячеслава Викторовича посетить Чеченскую Республику, чтобы лично ознакомиться с большими переменами, происходящими во всех сферах", — написал Кадыров.

Он добавил, что Володин обещал приехать в следующем году.