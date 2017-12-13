Гордон отказалась назвать партию, от которой будет баллотироваться

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Журналистка Екатерина Гордон заявила, что планирует выдвигаться в качестве кандидата на пост президента РФ от партии, однако отказалась ее назвать.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Этапу регистрации кандидатов на президентских выборах будет предшествовать этап выдвижения.

"Партия найдена… Это существующая зарегистрированная партия", — сказала Гордон в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду, отказавшись ее назвать.

Она также считает, что многие ранее заявившие о своем желании поучаствовать в выборах президента "до ЦИКа не дойдут". "Я туда пойду (в ЦИК), и мы сейчас занимаемся этой достаточно нудной рутинной процедурой (сбора документов)", — сказала журналистка.

На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах. Помимо Путина, о намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Гордон объяснила, почему решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ

Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях. Кроме того, партия "Яблоко" сообщила, что 21-22 декабря проведет предвыборный съезд, на котором выдвинет кандидатуру лидера и основателя партии Явлинского на выборы президента РФ в 2018 году.