В Севастополе появятся штабы в поддержку Путина на предстоящих выборах

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Региональные штабы в поддержку действующего президента России Владимира Путина развернут в Севастополе, говорится в сообщении созданного ранее в Крыму Народного штаба в поддержку выдвижения Путина кандидатом в президенты РФ на выборах-2018.

"Принято решение о разворачивании региональных штабов в муниципалитетах Севастополя. Штабы займутся обучением активистов для сбора подписей за кандидата в президенты В.В. Путина в случае его самовыдвижения", — сказано в сообщении Народного штаба.

Штабом также принято решение собирать предложения по развитию Севастополя от избирателей к будущему президенту России. Основной задачей активисты считают обеспечение высокой явки избирателей на предстоящих выборах.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

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