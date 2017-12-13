МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что фракция будет демонстративно выходить из зала пленарных заседаний Госдумы во время выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, если в его словах будут звучать оскорбления.

Жириновский в своем выступлении в среду затронул коммунистов. "Вот берут ночью власть в 1917 году и ночью в 1991-м сдают, потом выходят на трибуну и нас учат логике. Прекратите говорить такие вещи. Партия, которая вооруженным путем захватила власть, это партия преступников, и надо не праздновать годовщины вашего преступления захвата власти, а под суд отдавать тех, кто еще жив сегодня", — заявил он.

После выступления Жириновского в зале пленарных заседаний поднялся шум. Позже депутаты вернулись к обсуждению слов лидера ЛДПР.

"Я приношу извинения, что я проявил горячность и без микрофона выступал. Но я просто прошу президиум… В повестке написано: выступление представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Если идут прямые оскорбления, вы обязаны поправлять человека. В противном случае, я обещаю вам, что если не будет извинений с этой трибуны – у нас нет здесь преступников, у нас здесь все депутаты Государственной Думы, – мы демонстративно будем вставать и уходить во время выступления Жириновского", — сказал Коломейцев.

Он также попросил комиссию Госдумы по этике заняться проверкой выступления Жириновского.

"Уважаемые коллеги, мы уже говорили – нельзя переходить на личность. И в случае перехода на личность, вы знаете, мы всегда просим докладчика не делать этого и останавливаем, если такое происходит. Все остальное зависит от нас, это политическая культура", — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Со своей стороны запросил стенограмму выступления, постараюсь до конца нашего пленарного заседания еще раз к этому вернуться, в том случае, если там есть переход на личность. Все остальное, коллеги, давайте обсуждать, в том числе в рамках фракции и в рамках Совета Госдумы", — добавил председатель нижней палаты.