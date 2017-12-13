США намерены решать вопрос Крыма психологическим давлением, заявил Бальбек

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о Крыме – это четкий посыл, что данный вопрос Вашингтон предпочитает решать психологическим давлением и воевать в интересах Украины никто не станет, заявил в среду РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе.

"Заявление Тиллерсона — это слова ободрения для Украины, мол, "мы вас не бросим, а насчет Крыма с России сурово спросим". И в то же время слово госсекретаря — очень четкий посыл, что крымский вопрос США предпочитают решать психологическим давлением — воевать в интересах Украины никто не станет", — заявил Бальбек РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что США не отказываются ни от санкционного давления, ни "от поддержки украинского государственного экстремизма".

"Фактически, Тиллерсон принял концепцию Украины — сделать жизнь крымчан невыносимой, правда, в его, западном понятии. Мол, без западных инвестиций и с постоянной угрозой украинских диверсий крымчане сами попросятся в объятия Киева. Ведь атаковать равного противника для США неприемлемо, а украинцы пусть воюют, они лишь расходные материал", — сказал депутат.