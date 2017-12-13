Песков: Путин пока не озвучивал, пойдет ли на выборы как самовыдвиженец

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не озвучивал, пойдет ли он на выборы-2018 в качестве самовыдвиженца, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока президент своего решения не оглашал. Как только президент примет решение как будущий кандидат, вы это услышите, вы это узнаете первыми", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли официальная позиция по поводу выдвижения президента.

На прошлой неделе Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе — до 17 декабря включительно.