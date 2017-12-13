ЦИК составил предварительный график работы в новогодние праздники

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. ЦИК России составил предварительный график своей работы в новогодние праздники: комиссия будет работать ежедневно, в период с 4 до 8 января, возможно, даже до полуночи, заявила на заседании Центризбиркома глава ведомства Элла Памфилова.

"Совсем скоро будет дан официальный старт кампании по выборам президента РФ. Это сразу накладывает на нас большие обязательства и соответственно формируется наш график работы. Окончательный график работы в новогодние праздники мы определим после официального объявления, опубликования решения о назначении выборов", — сказала Памфилова.

При этом, по ее словам, готов уже предварительный график, который, "скорее всего, таким и будет". Так, 30 декабря ЦИК и все структуры ведомства будут работать с 10 до 18.00, 31 декабря — с 09.00 до 14.00, 1 января — с 12.00 до 17.00, со 2 января — с 10.00 до 17.00. "Это обязательно. С 10 до 17 просто железно", — подчеркнула глава ЦИК.

"Кроме того, в один из дней с 4 до 8 января ЦИК России будет работать до полуночи, так как в один из этих дней в зависимости от даты опубликования решения о назначении выборов будет заканчиваться срок подачи документов на выдвижение кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. До полуночи — это образно я говорю", — добавила Памфилова.