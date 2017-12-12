В Госдепе заявили, что скептически относятся к любым соглашениям с Россией

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США с подозрением относятся к "инициативе России" о взаимном невмешательстве в дела друг друга, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что не верит в то, что Россия могла вести "закулисные переговоры" с США о невмешательстве в дела друг друга.

"Я бы очень скептически отнеслась к тому, когда Россия предлагает США какое-либо соглашение. Я очень подозрительно отношусь к любому соглашению с Россией", — сказала Науэрт на брифинге.

Она назвала "забавным то, что некоторые говорят, что США отказались от данной сделки, и это плохо". "Но я напомню, что Россия не является честным игроком, когда речь идет о соглашениях. Пример тому — Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), которому действия России не соответствуют. Минский процесс (по Украине — ред.) — еще один пример, борьба с допингом — еще один", — сказала Науэрт.

Ранее СМИ сообщили, что Москва якобы предлагала "широкое соглашение о невмешательстве между Москвой и Вашингтоном, которое запретило бы обоим правительствам вмешиваться во внутреннюю политику друг друга". Представитель госдепа заявил, что США отказались от этого.