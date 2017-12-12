Кудрин сообщил, что не получал предложений войти в предвыборный штаб Путина

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин, возглавляющий совет Центра стратегических разработок, сообщил, что не получал предложений войти в предвыборный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

"Нет, не поступало", — ответил Кудрин журналистам во вторник на вопрос, поступало ли ему предложение войти в предвыборный штаб Путина, возможно в качестве экономического советника.

"Но я и так много делаю — я хочу использовать тот шанс, который мне предоставлен, чтобы предложить новую программу развития России. Я считаю, что это достойный шанс, которым я хочу воспользоваться. Соответствующие предложения я ему передал, и работа продолжается, мы какие-то вопросы обсуждаем с администрацией, с правительством, обновляем, уточняем. Работа идёт", — добавил председатель совета ЦСР.

На просьбу уточнить, возьмёт ли президент на вооружение какие-то из его предложений по стратегии развития страны, экс-глава Минфина уточнил: "это его дело, я не должен открывать его секреты; когда-то мы скажем об этом подробно".

Как отметил Кудрин ранее в беседе c журналистами на недавно прошедшем Общероссийском гражданском форуме, он надеется, что если Путин станет кандидатом в президенты на предстоящих выборах, то воспользуется его наработками по стратегии развития страны.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент Путин встретился с Кудриным, который доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года.