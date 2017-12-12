Кудрин сообщил, что не получал предложений войти в предвыборный штаб Путина

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин, возглавляющий совет Центра стратегических разработок, сообщил, что не получал предложений войти в предвыборный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.
"Но я и так много делаю — я хочу использовать тот шанс, который мне предоставлен, чтобы предложить новую программу развития России. Я считаю, что это достойный шанс, которым я хочу воспользоваться. Соответствующие предложения я ему передал, и работа продолжается, мы какие-то вопросы обсуждаем с администрацией, с правительством, обновляем, уточняем. Работа идёт", — добавил председатель совета ЦСР.
На просьбу уточнить, возьмёт ли президент на вооружение какие-то из его предложений по стратегии развития страны, экс-глава Минфина уточнил: "это его дело, я не должен открывать его секреты; когда-то мы скажем об этом подробно".
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент Путин встретился с Кудриным, который доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года.