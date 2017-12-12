ЕР хочет сохранить монополию на муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Муниципальные депутаты от "Единой России" не будут делиться голосами, чтобы их конкуренты могли выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Москвы в 2018 году, партия намерена сохранить свою монополию на муниципальный фильтр, заявил секретарь Московского отделения ЕР Андрей Метельский на XXI конференции регионального отделения партии.

В сентябре по итогам выборов занимавший тогда должность секретаря генсовета ЕР Сергей Неверов заявил, что представители партии готовы обсудить программы кандидатов в муниципальные депутаты, чтобы помочь им преодолеть муниципальные фильтры. В июле Неверов заявлял, что формулировка "муниципальный фильтр" некорректна, поскольку есть квалификационные требования по сбору подписей муниципальных депутатов, одинаковые для кандидатов от всех партий; и чтобы их собрать, надо просто выдвигать своих кандидатов на муниципальном уровне. Зампред фракции ЕР Андрей Исаев заявлял РИА Новости, что решение о введении муниципального фильтра на выборах в свое время было правильным, но партия готова обсуждать вопрос о его корректировке, в том числе с оппозиционными фракциями.

"Одной из задач, которые я ставлю как руководитель городского отделения партии перед нашим корпусом муниципальных депутатов, а это ни много ни мало 1284 человека, так вот одной из ваших задач в наступающем году является сохранение монополии на муниципальный фильтр", — сказал Метельский.

Он уточнил, что московские муниципальные депутаты от партии не отдадут своим оппонентам на выборах мэра Москвы ни одного голоса. "Ни для того мы завоевывали в ходе выборов право монопольного распоряжения муниципальным фильтром, чтобы потом этим достижением пренебрегать", — добавил он.

По итогам выборов в сентябре "Единая Россия" потерпела поражение в некоторых округах столицы. Метельский тогда заявил РИА Новости, что партия проведет мониторинг и оценит ошибки и причины, по которым в некоторых округах она не получила ни одного мандата.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявлял, что муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы, как следует из результатов выборов муниципальных депутатов, сможет преодолеть только кандидат от "Единой России".

Глава ЦИК России Элла Памфилова, высказывая ранее свою точку зрения, выразила надежду, что в будущем муниципальный фильтр на российских выборах будет отменён, за такой шаг, по ее словам, высказываются практически все участники недавно созданной рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.