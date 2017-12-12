ЕС не хватает политической воли отказаться от санкций, заявил Климов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Евросоюзу не хватает политической воли отказаться от антироссийских санкций, в ЕС не хотят признать, что главным нарушителем минских соглашений является Киев, заявил журналистам во вторник замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

Ранее высокопоставленный источник в Евросоюзе заявил журналистам, что ЕС намерен продлить еще на полгода экономические санкции против России, истекающие в конце января 2018 года, по итогам доклада лидеров ФРГ и Франции по ситуации в Донбассе.

"Ничего удивительного в этом нет, в ЕС по умолчанию продлевают санкции, и это не связано ни с какими докладами", — сказал Климов.

По его мнению, европейцам "не хватает политической воли принять очевидное — что главным нарушителем минских соглашений является сам Киев".

В Евросоюзе это не могут признать и идут просто по течению, сказал сенатор. Он выразил надежду, что "когда-нибудь прозрение наступит".

Климов рассказал, что обсуждал эту тему с депутатами Европарламента, с другими политиками ЕС. "Там усталость от бессмысленного хождения по кругу большая, но это их выбор", — заявил он.