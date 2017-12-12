МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия ожидает, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направит на президентские выборы 2018 года несколько сотен наблюдателей, свое решение БДИПЧ объявит в течение двух недель, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

Нестеренко, курирующий в МИД, в том числе, вопросы выборов и взаимодействия с ЦИК, встречался с делегацией БДИПЧ, которая посетила Россию на прошлой неделе для подготовки миссии наблюдателей на президентские выборы. По его словам, они покинули Россию в прошедшую субботу, обещав опубликовать доклад и объявить число направляемых в РФ наблюдателей в течение двух недель.

Отвечая на вопрос, есть ли у РФ какие-то ожидания в отношении численности миссии наблюдателей, Нестеренко отметил, что "у нас нет понимания, что будет только 10 или 15 (наблюдателей)".

"На что мы обратили внимание БДИПЧ, это то, что они направляют в некоторые страны менее десятка наблюдателей. Когда мы им задаем вопрос, почему так, они отвечают, что демократия там насколько развита, что нет необходимости отправлять", — заявил он журналистам, отметив, что внимание к России в БДИПЧ объясняют "специфическим интересом к тому, что происходит в России" и тем, что "Россия огромная страна".

"Но эти аргументы, мне кажется, немножко несостоятельны", — отметил Нестеренко.

На уточняющий вопрос, будет ли РФ возражать, если БДИПЧ решит послать слишком много наблюдателей, Нестеренко заявил, что не думает, "что у нас будут какие-то возражения, но я исхожу того, что будет несколько сотен".