Россия готова пустить наблюдателей БДИПЧ в Крым, заявили в МИД

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ могут посещать любой регион России, в том числе Крым, но не отвечают на соответствующие предложения, заявил журналистам во вторник посол по особым поручениям российского МИД Андрей Нестеренко.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия пустить наблюдателей в Крым, он ответил: "Конечно, готова".

Дипломат уточнил, что российские представители сделали такое предложение на встрече с делегацией БДИПЧ на прошлой неделе, но ответа не получили. Делегация БДИПЧ приехала в Россию для подготовке миссии наблюдателей на мартовские президентские выборы, уточнил посол по особым поручениям.

"Мы сказали: вы поезжайте, в любую часть России… Мы готовы оказать всё необходимое вам содействие… Они молчат", — заявил Нестеренко.