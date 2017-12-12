МАХАЧКАЛА, 12 дек — РИА Новости. Международная политика России на Ближнем Востоке получает поддержку и союзников, заявил во вторник врио главы Дагестана Владимир Васильев на встрече с батальоном военной полиции, вернувшимся во вторник из Сирии в Махачкалу.

Ранее начальник главного управления военной полиции Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Владимир Ивановский сообщил, что батальон военной полиции, прибывший из Сирии в Махачкалу, вернулся в полном составе без потерь. Подразделения российской военной полиции были направлены в Сирию в декабре 2016 года для поддержания безопасности в зонах деэскалации.

"По последним событиям на Ближнем Востоке вы видите, насколько правильна международная политика России. Она получает поддержку, развитие, союзников", — заявил Васильев.

Он отметил, что для Дагестана особенно важна работа по борьбе с терроризмом, которую российские войска вели в Сирии.

"В 1999 году международный терроризм испытал Дагестан на прочность, многонациональный народ встал против терроризма. И здесь Владимир Владимирович Путин благодарил ополченцев, солдат за то, что они остановили тогда террористов, которые пытались хозяйничать у нас дома. Он назвал террор абсолютным злом. Прошли годы, у нас уже другая армия, но наш президент остается главнокомандующим и ведет нашу армию, нашу страну, наш народ вперед", — сказал руководитель региона.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.