Собянин рассказал, что считает главным политическим событием года

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главным политическим событием текущего года согласие Владимира Путина участвовать в выборах президента страны в 2018 году.
67.4%Да, я доволен(льна) его работой
11.3%Пока не знаю, решу ближе к выборам
21.3%Нет, я поддерживаю другого кандидата
"Прошедший год был полон экономическими и политическими событиями. Самым ожидаемым политическим событием я считаю согласие Владимира Владимировича Путина баллотироваться в президенты нашей страны", — сказал во вторник в ходе конференции московского городского регионального отделения "Единой России" Собянин.
По его словам, всей стране и Москве очень повезло, что "у руля страны стоит такой человек". За всю современную историю СССР и России, как подчеркнул мэр, "у нашей державы не было столь адекватного и сильного лидера".
"Мы хорошо помним, в какое тяжелое и сложное время для страны он возглавил Россию. Мы сегодня мечтаем о том, чтобы наша страна была самой лучшей в мире, соответствовала мировым стандартам. В то время мы мечтали о том, чтобы вообще сохранить нашу страну, прекратить кровопролитие, заплатить небольшие пенсии пенсионерам, с большим трудом выплатить заработную плату бюджетникам, вернуть нашу страну к созиданию", — сказал мэр Москвы.
"Наоборот, мы выбрали наступательную позицию, в ответ объявили тоже санкции, которые помогли нашим сельхозпроизводителям и экспортерам улучшить ситуацию, встать на ноги, овладеть собственным рынком, выдавить с этого рынка множество посредников и импортеров, которые паразитировали на нашем рынке, и ничего страшного не произошло", — сказал мэр.
Он подчеркнул, что ситуация была тяжелой, но катастрофического ничего не случилось. Россия не только выжила, но и пошла в рост, вопреки всем прогнозам. Основа этого роста – внятная, жесткая и понятная политика президента.
"Москва сегодня вышла из кризиса и набирает обороты. Объем инвестиций в этом году достигнет 2 триллионов рублей. Никогда за всю историю Москвы такого объема инвестиций в городскую экономику не было, даже в советское время", — сказал Собянин.
Одним и главных показателей возрождения экономики столицы мэр назвал динамику роста городского бюджета.