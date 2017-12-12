Собянин рассказал, что считает главным политическим событием года

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главным политическим событием текущего года согласие Владимира Путина участвовать в выборах президента страны в 2018 году.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

"Прошедший год был полон экономическими и политическими событиями. Самым ожидаемым политическим событием я считаю согласие Владимира Владимировича Путина баллотироваться в президенты нашей страны", — сказал во вторник в ходе конференции московского городского регионального отделения "Единой России" Собянин.

По его словам, всей стране и Москве очень повезло, что "у руля страны стоит такой человек". За всю современную историю СССР и России, как подчеркнул мэр, "у нашей державы не было столь адекватного и сильного лидера".

"Мы хорошо помним, в какое тяжелое и сложное время для страны он возглавил Россию. Мы сегодня мечтаем о том, чтобы наша страна была самой лучшей в мире, соответствовала мировым стандартам. В то время мы мечтали о том, чтобы вообще сохранить нашу страну, прекратить кровопролитие, заплатить небольшие пенсии пенсионерам, с большим трудом выплатить заработную плату бюджетникам, вернуть нашу страну к созиданию", — сказал мэр Москвы.

Он добавил, что вместе с Путиным страна прошла путь от "разрухи к мощной державе", и призвал поддержать Путина и Россию не словами, а работой и конкретными делами. Собянин добавил, что 2-3 года назад начали говорить, что Россия и Москва вошли в кризис, из которого уже не выбраться, что развитию страны могут помешать санкции и низкие цены на энергоносители, но "ничего подобного не произошло".

"Наоборот, мы выбрали наступательную позицию, в ответ объявили тоже санкции, которые помогли нашим сельхозпроизводителям и экспортерам улучшить ситуацию, встать на ноги, овладеть собственным рынком, выдавить с этого рынка множество посредников и импортеров, которые паразитировали на нашем рынке, и ничего страшного не произошло", — сказал мэр.

Он подчеркнул, что ситуация была тяжелой, но катастрофического ничего не случилось. Россия не только выжила, но и пошла в рост, вопреки всем прогнозам. Основа этого роста – внятная, жесткая и понятная политика президента.

"Москва сегодня вышла из кризиса и набирает обороты. Объем инвестиций в этом году достигнет 2 триллионов рублей. Никогда за всю историю Москвы такого объема инвестиций в городскую экономику не было, даже в советское время", — сказал Собянин.

Одним и главных показателей возрождения экономики столицы мэр назвал динамику роста городского бюджета.