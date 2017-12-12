МИД отреагировал на заявления из-за рубежа в связи с ЧМ по футболу в России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский МИД обратил внимание на провокационные заявления о перспективах проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году и намеки на возможные "сюрпризы" в этом отношении в преддверии президентских выборов, заявил посол министерства по особым поручениям Андрей Нестеренко.

"Уже неоднократно звучали со стороны русофобски настроенных зарубежных контрагентов провокационные заявления в отношении перспектив проведения в нашей стране в следующем году одного их крупнейших спортивных мероприятий — чемпионата мира по футболу. Делаются даже нелепые намеки на возможные сюрпризы в этой связи накануне президентских выборов у нас в стране в марте следующего года", — заявил Нестеренко на заседания рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.