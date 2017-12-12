Митрохин рассказал, что его мэрская программа дополнит программу Явлинского

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин во вторник представил проект своей предвыборной программы на выборы мэра Москвы, по его словам, проект является дополнением к президентской программе основателя партии Григория Явлинского, намеренного баллотироваться на выборах главы РФ в 2018 году.

В конце февраля председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова подтвердила РИА Новости, что в партии ведется дискуссия о том, кого поддержать на выборах мэра столицы. По ее словам, будет ли это экс-депутат ГД Дмитрий Гудков или Митрохин или некая другая кандидатура, которая может появиться в будущем, решат внутрипартийные дебаты.

"Я считаю, что все-таки действительно президентские выборы очень важная вещь, у нас есть кандидат Григорий Явлинский, мы естественно, его поддержим. Мы только что провели конференцию московского "Яблока" в поддержку его кандидатуры, но я считаю, что наша программа взаимодополняемая, его программа федеральная, она называется "Дорога в будущее", а моя программа про Москву, но, на самом деле, страна у нас одна, и Москва у нас находится не в безвоздушном пространстве, где-то на другой планете, она находится в России", — сказал Митрохин в ходе своей конференции во вторник.

В связи с этим он считает, невозможным "что-то делать в Москве, не опираясь на политику, осуществляемую в стране в целом". "Но с другой стороны в стране ничего невозможно сделать, если в центре столицы не происходит движение в ту же самую сторону. У Григория Алексеевича (Явлинского — ред.) есть пункт, называется "Вернуть Кавказ в правовое поле России", ну, а я уже сказал, что моя программа по возвращению Москвы в правовое поле России", — пояснил Митрохин.

Ранее партия "Яблоко" сообщила, что 21-22 декабря проведет предвыборный съезд, на котором выдвинет кандидатуру лидера и основателя партии Явлинского на выборы президента РФ в 2018 году.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Явлинский участвовал в президентских выборах дважды: в 1996 и 2000 годах.