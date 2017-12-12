Посол МИД России отметил проблемы в диалоге с США по Арктике

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. У РФ и США существуют большие проблемы во взаимодействии в арктическом регионе, но есть примеры и конструктивного сотрудничества, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в Арктическом совете Владимир Барбин.
США в октябре запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции сотрудничать с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах.
"Есть у нас и большие проблемы с США в Арктике, но есть и примеры конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества", — сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Арктический совет — международный форум, созданный для защиты природы северной полярной зоны. В него входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Финляндия стала председателем Арктического совета в мае текущего года, переняв эстафету у США.