Посол МИД России отметил проблемы в диалоге с США по Арктике

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. У РФ и США существуют большие проблемы во взаимодействии в арктическом регионе, но есть примеры и конструктивного сотрудничества, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в Арктическом совете Владимир Барбин.

Он отметил, что западные санкции против энергетических проектов в Арктике отражаются на сотрудничестве России со странами региона, однако, по его словам, негативные последствия санкционного давления все же удалось минимизировать.

США в октябре запретили физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции сотрудничать с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах.

Российский дипломат подтвердил, что "состояние двусторонних отношений с Соединенными Штатами оставляют желать лучшего", однако "американцев отличает прагматизм, и мы с ними достаточно конструктивно взаимодействуем по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес". Среди таких областей сотрудничества Барбин назвал диалог по сохранению рыбных запасов, контакты между погранслужбами, а также взаимодействие по вопросам организации безопасности судоходства в районе Берингова пролива.

"Есть у нас и большие проблемы с США в Арктике, но есть и примеры конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества", — сказал он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Арктический совет — международный форум, созданный для защиты природы северной полярной зоны. В него входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Финляндия стала председателем Арктического совета в мае текущего года, переняв эстафету у США.