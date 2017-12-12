Собчак перенесла визит в Саратов из-за болезни

САРАТОВ, 12 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, отменила визит в Саратов, где во вторник состоится открытие ее предвыборного штаба, из-за болезни, сообщила РИА Новости руководитель штаба Анастасия Москалева.

"Она заболела, у нее высокая температура. Она прилетит к нам в другой день. Открытие штаба все равно состоится сегодня", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что новая дата визита Собчак в Саратов будет согласована после выздоровления телеведущей.

Собчак планировала во вторник принять участие в открытии своего штаба в Саратове, встретиться с волонтерами и сторонниками, а также провести открытую встречу с горожанами.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех". Ранее телеведущая открыла свои предвыборные штабы в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.