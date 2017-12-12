Аксенов назвал имя нового министра экономического развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Новым министром экономического развития Крыма будет назначена Наталья Чабан, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Аксенов принял отставку министра экономического развития Андрея Мельникова, который написал заявление об увольнении в связи с семейным обстоятельствами. Мельников официально покинет пост 21 декабря.

"Пока мы определили, что Чабан Наталья Николаевна будет министром экономического развития", — сказал Аксенов журналистам.

В настоящее время Чабан занимает пост первого заместителя министра экономического развития республики. По словам Аксенова, она будет назначена министром после того, как Мельников оставит пост.

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