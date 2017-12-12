Пушков о СМИ-иноагентах: Россия пошла по очень мягкому пути

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российский ответ на действия США в отношении телеканала RT был соразмерным, сейчас многое зависит от реакции американской стороны — если США сочтут, что пора остановиться, здесь и остановимся, это самый разумный вариант, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Сейчас мы находимся в той ситуации, когда, как мне кажется, очень многое зависит от реакции американской стороны. Не ответить мы не могли, там это должны понять. Ответили мы, мне кажется, более чем соразмерно, потому что ни одну американскую телекомпанию, сравнимую с RT, мы не поставили под статус иностранного агента, а я считаю, что могли бы, на самом деле", — сказал Пушков на пресс-конференции во вторник.

По его словам, Россия в этой ситуации пошла "по мягкому варианту". "Если Соединенные Штаты сочтут, что здесь надо и остановиться, я думаю, что мы здесь и остановимся. Это был бы, наверное, сейчас самый разумный вариант", — подчеркнул сенатор.

Ранее телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Госдума 6 декабря приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, признанным иноагентами, назвав это "симметричными мерами в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США".