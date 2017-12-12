Титов рассказал, какими видит своих избирателей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, намеренный баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости, что считает своими потенциальными избирателями людей разных профессий, задумывающихся о будущем России, предпочитающих активную жизненную позицию.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста намерена выдвинуть Титова кандидатом на пост главы государства на съезде 20-21 декабря.

"Люди, которые задумываются о будущем России, люди разных абсолютно профессий: активные, самостоятельные, которые пытаются что-то делать, предпочитающие активную жизненную позицию лежанию, выжиданию, какой очередной подарок в клюве им принесет государство. Таких людей у нас, на самом деле, очень много. Просто они пока не знают, что мы есть", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

При этом он сказал, что у него нет конкурентов на грядущих выборах.

"У нас нет конкурентов. Наша задача — менять экономику России, популяризировать, сделать активной "Стратегию роста". Поэтому, мы не против кого, как Ксения Собчак, она "против всех". А мы "за", мы за новую экономику России, мы хотим, чтобы люди поддержали нашу программу, "Стратегию роста", хотим, чтобы она начала воплощаться в жизнь", — пояснил Титов.

Также он рассказал о членах своей команды, которых мог бы привести в правительство.

"У нас сильная команда. Достаточно много людей, которые могут отвечать за отдельные блоки. (Лидер фракции партии в законодательном собрании Петербурга Оксана) Дмитриева — социальный блок, (ответственный секретарь ФПС партии, координатор проекта "Стоп-арест" Александр) Хуруджи — человек, который может защищать право предпринимателей, это человек, который прошел сам, на своем опыте все круги ада, был в СИЗО, был под судом, был оправдан полностью и готов помогать другим, кто попал в схожую ситуацию", — сказал Титов.

По его словам, член ФПС партии и общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко вполне мог бы возглавить министерство малого бизнеса, а Дмитрий Мариничев (интернет-омбудсмен) — заниматься вопросами развития инноваций.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен в качестве самовыдвиженца набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.

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