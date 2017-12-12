Явлинский объяснил смысл своего участия в выборах президента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что видит смысл своего участия в выборах президента в 2018 году в наличии альтернативы текущей политике.

"Смысл не в процентах, а в том, чтобы предъявить некую альтернативу. Путь, по которому идет страна, ведет к обрыву", — сказал Явлинский журналистам, отвечая на вопрос, на какой процент на выборах он рассчитывает.

"Если много людей поддержат изменения в политике, то они произойдут", — добавил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

Помимо Путина и Явлинского, о намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.