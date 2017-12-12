Россия предложила Японии формат непосредственного взаимодействия минюстов

ТОКИО, 12 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Россия предложила Японии создать формат для взаимодействия специалистов министерств юстиции двух стран, заявил глава Минюста России Александр Коновалов, который совершает двухдневный визит в Японию.

Как заявила на встрече с Коноваловым его коллега Ёко Камикава, Токио рассчитывает на сотрудничество с Москвой, в том числе и в подготовке конгресса ООН, который состоится в Японии в 2020 году.

"Встреча министров юстиции — это хорошая возможность развить диалог между нашими странами. Мы очень ценим возможность встречи лицом к лицу и обсуждения нашего сотрудничества", — сказал российский министр.

Он отметил, что во время предыдущих встреч с предшественниками Камикавы на посту министра юстиции в 2008 и 2009 не было возможности подробно обсудить сотрудничество двух стран. Коновалов сказал также, что "сфера взаимодействия министерств двух стран не очень большая и в ней есть большой потенциал".

В 2009 году между Россией и Японией был подписан договор по правовой помощи по уголовным делам, в других сферах регулирование происходит по линии международных конвенций.

"В этой части есть только один проблемный момент – это касается сроков рассмотрения запросов. Речь идет и о ходатайствах признаний исполнения решения судов, так и о запросах о передаче осужденных в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Мы предлагаем технологическое решение – создание формата взаимодействия специалистов министерств, чтобы они имели более интенсивный и прямой контакт и могли быстрее обсуждать интересующие наши министерства вопросы", — сказал Коновалов.

Россия направила в Японию и проект о сотрудничестве, подчеркнул министр. Кроме того, он пригласил министра Камикаву на Санкт-Петербургский международный юридический форум, который пройдет 16-18 мая следующего года.