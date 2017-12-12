Титов рассказал, на чем сделает упор в агитации на выборах главы России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, намеренный баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, рассказал в интервью РИА Новости, что основной упор в кампании будет сделан на встречи с избирателями.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста намерена выдвинуть Титова кандидатом на пост главы государства на съезде 20-21 декабря.

"Самый важный, главный упор мы делаем на встречи с избирателями. Мы должны донести до людей нашу позицию по экономике, наши стратегические предложения. Делать это мы можем только в личных контактах: лекциями, встречами, семинарами, круглыми столами", — рассказал Титов.

Политик отметил, что партия будет использовать и традиционные методы, и искать новые пути.

"В прошлый раз мы изрисовали весь асфальт в Москве и Московской области. Помните? Это, в общем, сработало на узнаваемость партии. У нас работают сильные политтехнологи, те, которые прошли не одну избирательную кампанию. Они сейчас разрабатывают для нас решения", — подчеркнул Титов.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен в качестве самовыдвиженца набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.

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