Титов рассказал, куда совершит свою первую предвыборную поездку

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, намеренный баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости, что планирует активно совершать предвыборные поездки в регионы, первой такой поездкой станет посещение Крыма.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста намерена выдвинуть Титова кандидатом на пост главы государства на съезде 20-21 декабря.

"Конечно. Буквально на этой неделе мы уже выезжаем в Крым, в Севастополь", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

Партия роста одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен в качестве самовыдвиженца набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.

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