Около 70 штабов будут работать в поддержку Титова на выборах президента

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Лидер Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал в интервью РИА Новости, что партия организует порядка 70 региональных штабов в преддверии президентских выборов в России в 2018 году.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста намерена выдвинуть Титова кандидатом на пост главы государства на съезде 20-21 декабря.

"У нас сегодня 74 региональных отделения. Мы надеемся, что порядка 70 штабов будут работать. 62 штаба уже созданы, сейчас организуем работу остальных", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен в качестве самовыдвиженца набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.