Партия роста выдвинет Титова на выборы президента 20-21 декабря

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Партия роста проведет двухдневный предвыборный съезд 20-21 декабря, на котором примет решение о выдвижении кандидатом на выборы президента РФ председателя партии Бориса Титова, сообщили РИА Новости в аппарате партии.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста выдвинула уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Титова кандидатом на пост главы государства.

"20-21 декабря Партия роста проведет съезд, на котором будет принято решение, о выдвижении кандидата в президенты. ФПС рекомендовал кандидатуру Титова", — сообщили РИА Новости в аппарате партии.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен в качестве самовыдвиженца набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.