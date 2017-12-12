Титов использует Стратегию роста в качестве своей предвыборной программы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов, заявивший о намерении баллотироваться в президенты РФ, планирует в качестве своей предвыборной программы использовать Стратегию роста, которую подготовил Столыпинский клуб.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

Институт экономики роста имени Столыпина представил среднесрочную программу социально-экономического развития РФ, которая предполагает отказ от свободного курса рубля в пользу таргетирования "умеренно низкого реального курса", смягчение денежно-кредитной политики, а также признание оптимальными для РФ значений инфляции в 7-8% и дефицита бюджета в 3-5% ВВП. Эксперты Столыпинского клуба предлагают полностью пересмотреть действующую политику ЦБ и отказаться от умеренно жесткой денежно-кредитной политики в пользу умеренно мягкой.

"Стратегия роста – и есть предвыборная программа. Наша основная задача, что сегодня на первом месте – изменение экономики, все остальное будет меняться вслед за изменением экономики", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

По его словам, несмотря на то что стратегия уже была продемонстрирована президенту РФ Владимиру Путину, пока она не принята в качестве программы действий правительства.

"Показывали (президенту — ред.), но пока она не принята в качестве сегодняшней программы действий правительства, поэтому мы продолжаем, убеждаем всех: посмотрите, поймите, без этого будущего в стране не будет, и это не программа для бизнеса. Это программа учета опыта бизнеса, но для того, чтобы развивалась вся страна. "Стратегия роста" — это программа для всех. В результате ее реализации будет расти количество рабочих мест, будет улучшаться уровень жизни в стране", — сказал Титов.