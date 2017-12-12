Титов надеется, что малый бизнес оплатит его предвыборную кампанию

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщивший о намерении участвовать в выборах президента РФ, заявил, что пока не определился с источником финансирования его предвыборной кампании и надеется, что ее оплатит малый бизнес, который оплачивал участие его партии в выборах в Госдуму.

"Определяемся. Я могу сказать, что проблема непростая — это был один из вопросов в принципе нашего участия в кампании. Сами понимаете, это требует серьезных вложений", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

Титов привел в пример участие партии в думских выборах, когда кампанию финансировали "киоскеры и ларечники".

"В этом смысле мы надеемся, что нас, как на прошлой кампании, поддержит малый бизнес. Нам переводили деньги киоскеры, ларечники. Например, в Самаре рынок не дали снести, так они там каждый по чуть-чуть, по тысяче рублей, по пять тысяч рублей переводили. Надеюсь, что таких людей станет еще больше", — сказал он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

К настоящему моменту также известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.