Опрос: для четверти молодых россиян не важно, как Путин пойдет на выборы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Для 26% молодежи не имеет значения, какой способ выдвижения выберет действующий президент Владимир Путин, радостно встретить сообщение о его участии в выборах 2018 года обещали 68% опрошенных, свидетельствуют данные исследования Центра социологии студенчества, поступивших в распоряжение РИА Новости.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения о том, как президент РФ Владимир Путин пойдет на выборы — самовыдвиженцем или от партии, — пока не принято.

Согласно результатам опроса, почти треть респондентов (28%) предпочла бы Путина-самовыдвиженца. Немного меньше доля молодых людей, желающих видеть Путина кандидатом от партии "Единая Россия" — 19%.

"Двадцать шесть процентов студентов хотели бы видеть действующего президента участником предвыборной гонки, независимо от того, какой способ выдвижения он выберет", — говорится в материалах.

При этом, согласно результатам исследования, 68% опрошенных заявили, что с радостью встретили бы новость о его выдвижении.

Онлайн-опрос проводился Центром социологии студенчества в ноябре-декабре 2017 года. Его участниками стали более трех тысяч человек в возрасте от 15 до 30 лет по всероссийской выборке. Ссылка на опрос распространялась в студенческих сообществах и сообществах вузов в социальных сетях более чем в 40 регионах России.

Официально решение о поддержке единороссами кандидатуры Владимира Путина будет принято на съезде партии, который пройдет 22-23 декабря в Москве.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.