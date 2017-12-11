Депутат Шайхутдинов не будет баллотироваться на пост президента

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Председатель партии "Гражданская платформа", депутат Госдумы РФ Рифат Шайхутдинов сообщил РИА Новости, что не будет баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, на съезде партии 25 декабря будет обсуждаться поддержка кандидатуры Владимира Путина.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. На прошлой неделе Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

"Я лично не буду выдвигаться кандидатом в президенты РФ, поскольку не хочу участвовать в политической клоунаде, которую организуют своими действиями Борис Титов, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Алексей Навальный. Я против создания политических фикций "технических кандидатов", якобы использующих статус кандидата для продвижения своих политических взглядов или даже программ, не обладающих в действительности никаким политическим содержанием", — сказал Шайхутдинов в понедельник.

"Не нужно обманывать население, избирателей. Я не собираюсь быть спарринг-партнером Владимира Путина, который в этом не нуждается и об этом никого не просил. Я честно и открыто поддержу его как единственного реального претендента на пост президента России", — добавил депутат.

По его словам, 25 декабря состоится съезд "Гражданской платформы", "чтобы обсудить поддержку выдвижения Путина". "Уверен, партия поддержит мою позицию", — заключил Шайхутдинов.

К настоящему моменту также известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.