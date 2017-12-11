В ЛДПР рассказали, когда выдвинут кандидата в президенты

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Съезд, на котором партия ЛДПР выдвинет кандидата в президенты, состоится 20 декабря, единственным предложенным кандидатом является лидер партии Владимир Жириновский, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

"Съезд будет 20 декабря, пройдет в центральном аппарате ЛДПР. Он будет посвящен избранию кандидата от партии, который будет выдвинут на выборах президента", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.

В пресс-службе партии также уточнили, что ранее озвучивались предположительные даты съезда "исключительно во внутренних кругах в рамках первичной подготовки".

"Руководство ЛДПР в лице высшего совета и президиума фракции ранее предложило делегатам съезда поддержать лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Пока он единственный кандидат, который предложен на съезд", — добавил собеседник агентства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

Помимо планов Путина и Жириновского, к настоящему моменту также известно о планах участвовать в избирательной кампании Григория Явлинского, одного из основателей партии "Яблоко". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.