Депутаты о Конституции: проработает сто лет или нуждается в корректировке

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Парламентарии, опрошенные РИА Новости, разошлись во мнениях о необходимости внесения изменений в Конституцию РФ: кто-то из них убежден, что Основной закон не отвечает нынешним реалиям, и предлагает целый ряд поправок, другие, напротив, полагают, что документ прошел проверку временем и может проработать еще сто лет.

День конституции, которая была принята на референдуме в 1993 году, отмечается в России 12 декабря.

Жизнеспособна и универсальна

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") считает, что Конституция РФ показала свою жизнеспособность и ее нормы универсальны.

"Я считаю, что у нас Конституция показала свою жизнеспособность, и считаю, что эти нормы универсальные. Я наблюдал, как она принималась, как она готовилась — мои учителя это делали… Мне кажется, что это уникальный документ, который выдержал время, и я надеюсь, что он поработает еще лет 100 точно", — сказал РИА Новости Крашенинников.

Депутат с настороженностью относится к внесению изменений в Основной закон.

На практике не соблюдается

"Я как юрист считаю, что это базовый документ. Если мы начнем что-то трогать, все законодательство начнёт как-то меняться. Я видел, как в Конституцию РСФСР 1978 года в Верховном совете вносились поправки с голоса, это одна была из причин, почему у нас трагедия произошла. Потому что все поплыло. Здесь, конечно, экономические, политические были причины. Но юридическая причина тоже была", — подчеркнул парламентарий.

Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников отметил, что у коммунистов сложное отношение к российской Конституции. "Известно, что 12 декабря 1993 года мы и наши сторонники голосовали на референдуме "против", так как считали, что текст далеко ушел от советских идеалов, от понятия "народовластие", от многих прогрессивных социальных установок и ориентиров. А некоторые вещи и вовсе прописывались либералами гайдаровского призыва при явном нашептывании западных советников", — заявил РИА Новости Мельников.

В то же время реальная жизнь, реальные решения, реальный российский капитализм оказались куда жестче текста даже такой Конституции, полагает он. В связи с этим, по мнению коммунистов, значительно более актуальным и острым вопросом является хотя бы соблюдение того, что в ней написано. "По нынешней Конституции у граждан немало самых разных прав, которые на практике не соблюдаются и ограничиваются. Соответствуя Конституции формально, юридически, "на бумаге", многие правовые нормы не соответствуют ей по духу, "по жизни", — сказал Мельников.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин считает, что изменения в Конституцию РФ стоит вносить, если в них есть потребность. "Изменения мы уже вносили в неё, если понадобится, то и в дальнейшем это будет делаться. Не следует устанавливать мораторий на изменения Конституции", — заявил сенатор РИА Новости.

Он напомнил, что сокращение числа субъектов Федерации потребовало в своё время внести соответствующие изменения в Основной закон страны. "Возможно, после анализа ситуации понадобятся ещё такие изменения, это исключать нельзя", — отметил Бушмин. Вместе с тем любые изменения сути Конституции должны быть "очень серьёзно обоснованы", подчеркнул сенатор.

Нужен ряд поправок

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Конституцию РФ обязательно нужно обновлять, поскольку она не отвечает нынешним реалиям.

"Например, взять пятую статью. Она посвящена территориальному устройству России. В ней говорится, что наша страна состоит из республик, краев, областей, автономных округов, причем республики обозначены как государства! Они имеют свои конституции и законодательство. Это никуда не годится. У нас одно единое государство. Также и государственный язык может быть только один, а остальные изучаются добровольно", — сказал Жириновский РИА Новости.

При этом Жириновский отмечает, что "о самом большом, государствообразующем народе России — русских — не сказано ни слова, как будто его нет". "Мы уже много лет предлагаем в преамбуле к Конституции заменить "Мы, многонациональный народ Российской Федерации…" на "Мы, русские и другие народы России, договорились о нижеследующем" и так далее", — напомнил он.

Лидер ЛДПР также обращает внимание и на 15 статью Основного закона, где сказано, что "международные договоры имеют большую юридическую силу в России, чем наше собственное законодательство". "Речь о примате международного права. Это вообще в чистом виде навязанная из Вашингтона идея, чтобы они всегда могли контролировать нашу страну. Это грубейшая ошибка тех, кто отрабатывал окончательный текст Конституции", — полагает политик.

Кроме того, по его словам, в Основном законе также нужно заменить иностранный термин "президент" на русский аналог. "Мы предлагаем взять наш аналог — председатель или, например, верховный правитель, как было при Колчаке. Главное, чтобы это было русское слово. Не может глава государства называться иностранным термином", — подчеркивает он.

"Кроме того, много споров вызывает формулировка, что президент не может избираться более двух сроков подряд. Слово "подряд" здесь ключевое и позволяет одному лицу занимать этот пост сколь угодно долго, пропуская каждые два срока другого человека. Причем это может даже технический промежуточный срок, например, в один месяц. Мы с первого дня выступаем за системную сменяемость власти, чтобы приходили новые команды", — сказал Жириновский.

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов также предлагает внести изменения в Конституцию, которые касаются введения государственной идеологий.

"За последние четверть века в нашей стране и в мире произошло множество перемен, и конституция также должна и может меняться… Если говорить о конкретных поправках, я убежден, что пришло время изменить статью 13 Конституции, которая на сегодня уже не отвечает интересам страны. Напомню, в ней говорится о запрете на обязательную государственную идеологию", — заявил Миронов РИА Новости.

Он отметил, что "государственная идеология ни в коем случае не должна быть обязательной, ее недопустимо навязывать, с ней можно не соглашаться". "Но государство должно ее иметь. И разрабатывать ее нужно не в кабинетах власти, не "сверху". Вопрос о государственной идеологии — это, безусловно, вопрос всенародного референдума", — заключил он.