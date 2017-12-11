Решения о формате выдвижения Путина на выборы пока нет, сообщил Песков

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Решения о том, как президент РФ Владимир Путин пойдет на выборы — самовыдвиженцем или от партии, — пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", — сказал Песков журналистам.

При этом он не смог конкретизировать, произойдет это до Нового года или после.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. На прошлой неделе действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

К настоящему моменту также известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.