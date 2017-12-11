ЦИК будет принимать документы кандидатов даже в новогодние каникулы

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. ЦИК России будет работать без выходных в новогодние каникулы и сформирует график дежурств, чтобы обеспечить прием документов от кандидатов в президенты РФ, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"Нет, мы будем работать (все новогодние каникулы)", — сказал Шевченко в ответ на вопрос, будут ли у членов ЦИК новогодние каникулы.

"Мы сейчас обсуждаем график работы в праздники, будут дежурства, сейчас обсуждаем, когда и как. Будем работать все дни, и 31-го декабря тоже работаем", — добавил он.

По словам члена ЦИК, все сотрудники аппарата, которые будут задействованы для работы в праздничные дни, получат положенные по закону денежные компенсации. Собеседник агентства подчеркнул, что несмотря на праздничные дни, ЦИК не испытывает никаких сложностей в организации работы. "Нет никаких сложностей. Все работаем", — уточнил он.

"Мы обсуждаем еще со Сбербанком, чтобы он работал практически все праздники, чтобы кандидаты могли избирательные счета открыть. Почти договорились уже", — сообщил Шевченко.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года, выборы официально могут быть объявлены на текущей неделе — до 17 декабря.