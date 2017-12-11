В Совфеде не видят необходимости в моратории на изменения Конституции

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Изменения в Конституцию РФ стоит вносить, если в них есть потребность, моратория на эти изменения устанавливать не нужно, считает вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин.

"Изменения мы уже вносили в неё, если понадобится, то и в дальнейшем это будет делаться. Не следует устанавливать мораторий на изменения Конституции", — заявил сенатор РИА Новости.

Он напомнил, что сокращение числа субъектов Федерации потребовало в своё время внести соответствующие изменения в Основной закон страны.

"Возможно, после анализа ситуации, понадобятся ещё такие изменения, это исключать нельзя", — отметил Бушмин.

Вместе с тем, заявил вице-спикер, любые изменения сути Конституции должны быть "очень серьёзно обоснованы".

"Любые изменения в Конституцию должны быть продиктованы крайней необходимостью. Мы не должны менять ее только потому, что ей исполнилось почти четверть века", — сказал Бушмин.