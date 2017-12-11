Генконсульство США в Петербурге возобновило выдачу неиммиграционных виз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Генконсульство США в Санкт-Петербурге в понедельник возобновило выдачу неиммиграционных виз, прерванную в августе, передает корреспондент РИА Новости.

"Генконсульство возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы. Отдел начал работу по расписанию с восьми часов. В это время внутрь зашли несколько посетителей", — рассказал РИА Новости охранник у входа в здание консульства.

Как передает корреспондент РИА Новости, очередей перед зданием генконсульства нет.

Вашингтон приостановил процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России 23 августа после того, как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США. Позднее американские визы в России начали выдавать снова, но только в посольстве США в Москве.

С 11 декабря собеседования на неиммиграционные визы помимо Петербурга также возобновились в генконсульствах в Екатеринбурге и Владивостоке. Посольство США в Москве также планирует начать проводить в ограниченном объёме собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы, сообщали в начале декабря в дипмиссии.