Консульство США во Владивостоке возобновило выдачу виз

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Около десяти человек пришли утром в понедельник на собеседования для получения визы в генконсульство США во Владивостоке, рассказал корреспонденту РИА Новости один из пришедших на собеседование.

Собеседования для получения неиммиграционных виз 11 декабря возобновились в генконсульствах во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Утром в понедельник люди, записавшиеся на собеседование, ждали своей очереди перед консульством, некоторые — около часа, рассказал РИА Новости один из пришедших на собеседование.

По его словам, документы на визу он подал еще в сентябре. На прошлой неделе, когда стало известно о возобновлении собеседований, он записался на него. В генконсульство он пришел вместе с дочкой. Собеседование было назначено на 09.30, мужчина пришел к консульству к 09.15, но в 10.15 он еще ждал своей очереди на улице. До него прошло более десяти человек, отметил собеседник агентства. Он рассказал, что ждет решения по визе уже после первого собеседования.

Все записавшиеся на собеседование ждут своей очереди на улице, при этом во Владивостоке минус 13 градусов и ветер.

Вашингтон приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России с 23 августа — после того как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила американской стороне сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. Позднее процедура выдачи виз возобновилась, но только в посольстве США в Москве и в ограниченном режиме. Так, например, срок ожидания для записи на собеседования стал занимать более двух месяцев.