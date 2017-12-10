В Госдуме ответили на призыв украинского чиновника "раздробить Россию"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, избранный в нижнюю палату парламента от Крыма, назвал безнадежными мечтами слова украинского чиновника о том, что задачей Украины должно стать стремление "раздробить Россию на части".

Ранее сообщалось, что замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление "раздробить Россию на части".

"Свои самые безнадежные мечты киевский режим вкладывает в уста Георгия Тукы… Георгий Тука — это официальный рупор порошенковских неудач", — сказал Бальбек РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что прождав три года, режим президента Украины Петра Порошенко не дождался ни ввода войск НАТО на территорию Крыма и Донбасса, ни развала России. "Все, что режим Порошенко со слезами на глазах обещал украинскому народу в отношении России — не сбылось, но, как известно, всегда помнят последнюю фразу… поэтому, махнув на все рукой, (представители режима Порошенко — ред.) сказали: "Ну, пан Тука, жги!" — считает депутат.

Бальбек отметил, что данную фразу дали озвучить Туку, чтобы была возможность найти крайнего во всех антироссийских провалах.