Яровая объяснила, как создается культ США

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Культ США создается через мифы и гипертрофированную ложь о якобы исторических заслугах и победах страны, заявила журналистам в воскресенье вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия"), комментируя заявление президента США Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах.

Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что Соединенные Штаты являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, сообщил в субботу телеканал Fox Business

"Внутри США "промывание мозгов" работает через систему образования, культ США создаётся через мифы и гипертрофированную ложь о якобы исторических заслугах и победах. Особенно красноречиво и цинично это проявляется в обмане о победе США во Второй мировой войне", — сказала Яровая.

Парламентарий подчеркнула, что победа российского народа над фашизмом — это исторический факт, который важен в "правдивом знании". "Для того, чтобы маниакальные амбиции мирового господства США и жажда наживы любой ценой не стали непоправимой трагедией для всего мира", — заключила она.