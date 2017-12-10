Пушков ответил на призыв украинского чиновника "раздробить Россию на части"

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на высказывание украинского чиновника о стремлении "раздробить Россию на части" посоветовал присмотреть за Украиной.

"Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что отношения Киева с Москвой должны быть прагматичными, а задачей Украины должно стать стремление "раздробить Россию на части".