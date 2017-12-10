МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сообщения Пентагона о внешней "угрозе" и потенциальной опасности от России и КНР направлены на внутреннего потребителя — нужно больше средств, но каждая тысяча долларов усиливает напряженность, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Вооруженные силы США отстают от процесса модернизации своих главных противников, не могут в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Восточной Азии, а также могут проиграть потенциальную войну с Китаем или Россией, свидетельствуют результаты исследования американского центра Rand.

"Даже само предположение о возможности большой войны США с Россией или Китаем вызывает вопросы к тем, кто его озвучил. Что стоит за таким предположением: элементарный цинизм, провокация, непонимание существа предмета, который взялись комментировать, или что-то иное?", — сказал сенатор.

По его словам, завесу приоткрывает ключевая мысль доклада: "Соединенные Штаты не обладают достаточными средствами для того, чтобы справляться с основными вызовами в Европе и Восточной Азии…". "Иными словами, дайте денег – и чем больше, тем лучше. Запрос для внутреннего потребителя", — отметил парламентарий.

Но куда же еще, если и так американские расходы на вооружение самые большие в мире – примерно в десять раз превышают российские, добавил политик. "Понятно, что Пентагон проглотит любую сумму – проглотит и не подавится. В то же время авторы доклада не утруждают себя мыслью, что каждая дополнительная тысяча долларов, потраченная США на вооружение, усиливает напряженность в мире, которая сегодня уже зашкаливает", — подчеркнул законодатель.

"В целом работу американского центра Rand трудно назвать исследованием. Те же самые, кочующие из доклада в доклад, набившие оскомину утверждения о России и Китае как двух главных вызовах американским национальным интересам. По-моему, эти утверждения уже всем приелись и не представляют из себя ничего нового", — сказал Клинцевич.