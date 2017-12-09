В Госдуме считают необходимым выстраивать отношения с США

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. России необходимо выстраивать отношения с США, так как любая конфронтация никогда не ведет к миру, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
"То, что мы предлагаем Соединенным Штатам (Америки) не вмешиваться во внутренние дела друг друга — это очевидно, так и должно быть. То, что необходимо отношения выстраивать — это тоже очевидно. Любая конфронтация никогда не ведет к миру, к спокойствию. А это нужно, мир настолько хрупок, и необдуманные действия любого политика (крупного — ред.) масштаба могут привести к скатыванию к катастрофе, которую можно не остановить", — сказал Чепа РИА Новости.
"(Если американцы — ред.) сделают разумный, правильный шаг, шаг от глупости, мы тогда пойдем сразу же навстречу Соединенным Штатам Америки и отменим ответные постановления, которые мы принимали. Они должны думать над своими ошибками", — заключил Чепа.