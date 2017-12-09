В Госдуме считают необходимым выстраивать отношения с США

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. России необходимо выстраивать отношения с США, так как любая конфронтация никогда не ведет к миру, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее в субботу портал BuzzFeed со ссылкой на представителя госдепартамента США сообщил, что Россия предлагала США зафиксировать обязательство двух стран не вмешиваться во внутренние дела друг друга, но получила отказ.

"То, что мы предлагаем Соединенным Штатам (Америки) не вмешиваться во внутренние дела друг друга — это очевидно, так и должно быть. То, что необходимо отношения выстраивать — это тоже очевидно. Любая конфронтация никогда не ведет к миру, к спокойствию. А это нужно, мир настолько хрупок, и необдуманные действия любого политика (крупного — ред.) масштаба могут привести к скатыванию к катастрофе, которую можно не остановить", — сказал Чепа РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что Россия предпринимает ответные шаги, если в отношении нее вводятся, например, санкции, но готова пойти "навстречу" при "разумной" политике США.

"(Если американцы — ред.) сделают разумный, правильный шаг, шаг от глупости, мы тогда пойдем сразу же навстречу Соединенным Штатам Америки и отменим ответные постановления, которые мы принимали. Они должны думать над своими ошибками", — заключил Чепа.