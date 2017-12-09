Россия ответит на попытки США "добить" договор РСМД, заявили в Совфеде

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия не оставит без ответа попытки США "добить" договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Объявленные Трампом новые санкции в отношении России за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности являются, возможно, самыми циничными из всех, которые вводились США. Ибо здесь главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении", — отметил Косачев.

Он подчеркнул, что Россия весьма заинтересована в сохранении ДРСМД, ибо для нее, в отличие от США, он представляет стратегическую важность, как и для всех европейских государств.

"И поэтому циничная игра Вашингтона в "чужого виноватого" с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями (как они уже поступили с договорами по ПРО и по обычным вооружениям, конечно же, нами отслеживается и не останется без ответа", — сказал сенатор.

По словам Косачева, размещение США в Румынии и Польше наземных противоракетных комплексов "Иджис Эшор", в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности "Томагавк", — это прямое и грубое нарушение ДРСМД. "В то время как обвинения в адрес России, на основе которых вводятся санкции, в очередной раз опираются на предположения или загадочные секретные источники", — добавил он.

Косачев полагает, что главная цель санкций, помимо причинения ущерба конкуренту: обвиняя другого, снять с себя подозрения, развязать себе руки в отношении аналогичных действий и присвоить себе миссию судьи.

"Наша задача — не устроить "гонку нарушений" с США, в которую они нас явно втягивают, а именно сохранить этот договор. Самый простой путь — переговоры. Есть претензии? Садитесь за стол и выкладывайте", — предложил политик.

По его словам, бесконечный режим вашингтонского монолога с последующими санкциями не просто контрпродуктивен, но и откровенно опасен, "ибо в итоге может сломать очередной страховой механизм человечества от войны".

"Это какой-то перевернутый мир, параллельная реальность: Киев, два десятка лет игнорировавший права русских в Крыму, сегодня нарочито громко "переживает" по поводу якобы массовых нарушений прав человека на полуострове. Страны Балтии с их массовым "негражданством" инициируют в международных структурах резолюции с осуждением политических реалий в России", — отметил он.

Вашингтон объявляет российские СМИ иноагентами и возмущается ответными шагами, добавил Косачев. "Такое ощущение, что и в спорте сегодня больше всех требуют полного отстранения России от Олимпиады именно те, у кого собственное рыльце в допинговом пушку, а коли ты сам громче всех кричишь, то ты тем самым — эталон чистоты", — заключил парламентарий.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что Трамп одобрил новые санкции, которые американское министерство торговли намеревается ввести против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии, из-за того, что Россия якобы нарушает ДРСМД.

СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года. Он носит бессрочный характер, но каждая из сторон имеет право выйти из него, если приведет убедительные доказательства о необходимости этого.

В последнее время и Москва, и Вашингтон обвиняют друг друга в нарушениях ДРСМД. В США выделяют средства на ракетные разработки под предлогом того, что в России разрабатывается новый класс вооружений. Россия же недовольна ударными беспилотниками и переносом разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу.