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Политика

Комиссия ГД признала наличие конфликта интересов в действиях Палкина

18:4408.12.2017
06720
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов признала наличие личной заинтересованности в действиях депутата Андрея Палкина, которая привела к конфликту интересов при осуществлении им полномочий.

Андрей Палкин. Архивное фото
© Фото : аккаунт Андрея Палкина в социальной сети Вконтакте
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Такое решение было принято на заседании комиссии, которое проходит в пятницу.

Речь идет о запросах, которые депутат якобы направлял в контрольные и надзорные органы своего округа в интересах предприятий, которые раньше принадлежали ему самому, а сейчас — его сыновьям.

"Сегодня решением комиссии признан факт того, что в действиях депутата Госдумы Палкина Андрея Васильевича усматривается конфликт интересов в связи с тем, что он направлял депутатские запросы в адрес прокуратуры, в адрес Налоговой службы в интересах коммерческих фирм, которые принадлежат его сыновьям", — сказала глава думской комиссии Наталья Поклонская журналистам по итогам заседания.

"Данная информация в трехдневный срок будет направлена председателю Госдумы. И далее уже по предусмотренному порядку положений комиссии, а также регламентом Госдумы будут приняты соответствующие решения", — отметила депутат.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Отвечая на вопрос, какие решения могут быть приняты в дальнейшем в связи с решением комиссии, Поклонская сказала: "Что будешь дальше — гадать не надо".

Кроме того, депутат сообщила, что от имении комиссии будет направлен запрос в правоохранительные органы на имя генерального прокурора РФ по тем фактам, которые были изложены Палкиным по поводу возможных коррупционных и иных противоправных деяний со стороны действующих чиновников Архангельской области.

На заседании Поклонская также предлагала организовать проверку факта участия Палкина в управлении коммерческими организациями, которыми сейчас владеют его сыновья. Однако это предложение не было поддержано членами комиссии.

"Для обычных чиновников в данном случае предусмотрено увольнение в связи с утратой доверия. По факту депутата Госдумы в этой части необходимо ещё дорабатывать, в том числе усовершенствовать законодательство РФ, над чем сегодня и работают", — сказала Поклонская, комментируя вопрос о возможности лишения Палкина депутатских полномочий.

Сам депутат не признает конфликт в своих действиях, отмечая, что преследовал своими запросами единственную цель — "стоять на страже интересов государства и общественности".

"Нельзя на основании запроса лишать статуса, привлекать его. Депутат имеет право на запросы", — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем Палкин поддерживает решение комиссии о направлении запаса в Генпрокуратуру для проверки деятельности чиновников Архангельской области. "Конечно, я согласен с решением, я через это шёл к этому, чтобы заставить прокуратуру работать. Суть моих запросов в этом и была", — сказал парламентарий.

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