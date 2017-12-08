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Политика

Опрос показал, что за Путина готовы проголосовать 68% россиян

Сюжет:
"Общественные мнения" (261)
17:1508.12.2017
(обновлено: 19:05 08.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Поддержать действующего президента РФ Владимира Путина, если выборы главы государства состоятся в ближайшее воскресенье, готовы две трети россиян, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В ходе нынешнего опроса ФОМ 68% респондентов сказали, что проголосовали бы за Путина, если бы выборы проводились в это воскресенье, его электоральный рейтинг в конце ноября-начале декабря стабильно находился на этой отметке.

Отдать голос за лидера ЛДПР Владимира Жириновского на президентских выборах по-прежнему готовы 7% респондентов, а лидера КПРФ Геннадия Зюганова поддержали бы 4% опрошенных. Их рейтинги на протяжении всего ноября стабильно сохранялись на этих отметках.

Телеведущая Ксения Собчак пока, по данным ФОМ, может рассчитывать лишь на 1% голосов, как и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Опрос ФОМ был проведен 2-3 декабря среди 3 тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. В среду действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

К настоящему моменту также известно о планах участвовать в избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его, как лидера компартии, выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации, но окончательное решение примет съезд.

Народный артист России Сергей Безруков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата "против всех", политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. Свои кандидатуры намерены выставить и журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и лидер движения "Возрождение" Александр Чухлебов, директор института политической социологии Вячеслав Смирнов и эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов также заявляли о своих президентских амбициях.
Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
moroz.42.rus
и все эти "россияни" живут в пределе мкада,я ни одного не знаю,кто его поддерживает,раньше были,но теперь изменили свое мнение,еще 3-4 года назад.
19:36
08.12.2017
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