Аксенов принял отставку министра экономики Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра экономического развития республики Андрея Мельникова.

Ранее Мельников сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что написал заявление об увольнении в связи с семейным обстоятельствами.

"Подписал заявление министра экономического развития республики Крым Андрея Геннадьевича Мельникова об увольнении по собственному желанию. Причина – семейные обстоятельства", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Мельников проработает в должности еще две недели – до 21 декабря.

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