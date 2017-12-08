Глава МИД Ливии прибудет в Москву на встречу с Лавровым

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммед Тахир Сиала прибывает в Москву 11 декабря, на 12 декабря запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в посольстве Ливии в Москве.

"Министр приезжает 11 декабря, 12 декабря будет встреча с Лавровым", — сообщили в ливийской дипмиссии.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.